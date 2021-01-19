РИАМО - 19 янв. Коллеги телевизионного журналиста, бывшего ведущего программы «Время» Игоря Выхухолева скорбят в соцсетях из-за его смерти, они вспомнили о его профессионализме и его таланте.

Выхухолев умер на 67-м году жизни. Он скончался из-за проблем с сердцем.​

«Узнал, что сегодня умер мой коллега по программе «Время», ведущий, великолепный журналист-международник, японист Игорь Выхухолев. Ужасно жаль терять талантливых и порядочных людей в общем-то еще не в преклонных годах. Еще одна распространенная среди нашей братии болезнь - сердце! Искренние соболезнования родным и близким Игоря. Светлая память...» - написал на странице в Facebook журналист Сергей Ломакин.

Пользователь Maxim Zhestkov назвал Выхухолева один из голосов своего детства.

«Возможно, мой внутренний голос именно его тембра», — отметил пользователь.

Пользователи также выразили сожаление из-за смерти журналиста и отметили его профессионализм.

Игорь Выхухолев родился в Москве 15 января 1955 года. Он получил образование в институте стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ имени Ломоносова в 1978 году. Работал в агентстве печати «Новости», после чего ушел в Главную редакцию информационных программ Гостелерадио СССР и стал редактором программы «Время».​