РИАМО - 19 янв. Коллеги телевизионного журналиста, бывшего ведущего программы «Время» Игоря Выхухолева скорбят в соцсетях из-за его смерти, они вспомнили о его профессионализме и его таланте.
Выхухолев умер на 67-м году жизни. Он скончался из-за проблем с сердцем.
Пользователь Maxim Zhestkov назвал Выхухолева один из голосов своего детства.
«Возможно, мой внутренний голос именно его тембра», — отметил пользователь.
Пользователи также выразили сожаление из-за смерти журналиста и отметили его профессионализм.
Игорь Выхухолев родился в Москве 15 января 1955 года. Он получил образование в институте стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ имени Ломоносова в 1978 году. Работал в агентстве печати «Новости», после чего ушел в Главную редакцию информационных программ Гостелерадио СССР и стал редактором программы «Время».
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