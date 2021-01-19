РИАМО - 19 янв. В 5-м Донском проезде в столице произошло ДТП с грузовиками, обстоятельства аварии выясняются, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На месте происшествия работают оперативные службы.

«Перекрыто движение по Проектируемому проезду №475, а также съезд с внешней стороны ТТК на 5-й Донской проезд», — говорится в сообщении.

Автомобилистов призвали объезжать место дорожной аварии.