РИАМО - 19 янв. Жителям Подмосковья посоветовали кататься на тюбингах только в специально обустроенных местах, а также быть внимательными и осторожными, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«Популярным в настоящее время является катание с горок на «ватрушках» или тюбинге (надувные салазки). Вместе с тем, как показывает практика, катание на «ватрушках» - очень опасная зимняя забава. Они быстро разгоняются до скорости в 60 километров в час. Управлять ими невозможно, поэтому травмы при неудачном падении получаются очень тяжелыми», - говорится в сообщении.

Часто на тюбингах с необорудованных горок катаются маленькие дети. На не приспособленных для катания трассах есть деревья и другие опасные препятствия. Это может привести к травмам и иным трагическим последствиям.

Например, катание на тюбингах с необорудованных склонов с начала зимы закончилось трагически для жителей нескольких регионов РФ, среди пострадавших есть и дети. По указанным фактам региональные следователи начали процессуальные проверки.

Кататься на лыжах, сноубордах, ватрушках – тюбингах следует исключительно в обустроенных местах массового отдыха населения, предусмотренных для зимних видов спорта и развлечений.

Ранее двое детей, катаясь на тюбингах на набережной Серафима Саровского в Щелкове, оказались в реке. Одного ребенка вытащил на берег прохожий, которому пришлось нырнуть в ледяную воду, а второго спасла мать. Также в микрорайоне Дубровицы Подольска мужчина повредил ногу, катаясь на тюбинге, его госпитализировали.

На северо-западе Москвы в январе во время катания на тюбинге мальчик ударился головой и потерял сознание, ребенок умер от полученной травмы.