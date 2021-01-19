РИАМО - 19 янв. На МЦД-1 и Савеловском направлении Московской железной дороги восстановили движение поездов после сбоя из-за человека на путях, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании.

Ранее на Савеловском направлении МЖД и МЦД-1 было затруднено движение поездов в сторону Лобни.

«Движение на D1 и Савеловском направлении восстановлено. Ранее произошел инцидент с человеком на пути на станции Тимирязевская, из-за чего несколько поездов были задержаны, также ряду поездов был сокращен маршрут», — говорится в сообщении.

Пассажиров предупредили о возможных оперативных изменениях в расписании для выравнивания интервала движения поездов и призвали следить за объявлениями.

Движение поездов на МЦД‑1 восстановили после сбоя