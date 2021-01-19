РИАМО - 19 янв. В рамках акции «Сытый заяц», которую запустила «Мосприрода» в парках столицы, началась установка кормушек для зайцев, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования

и охраны окружающей среды столицы​.

«Чтобы ушастые не голодали в холодное время года и не портили кору деревьев, посетители смогут подкармливать их», – говорится в сообщении.

На природных территориях мегаполиса встречаются заяц-беляк и заяц-русак. Акция «Сытый заяц» запускается с целью сохранения и увеличения численности этих животных. Она продлится до конца зимы. Участниками смогут стать все желающие.

Кормушки выполнены из древесных материалов и изготовлены специалистами «Мосприроды». В холода горожане смогут оставить здесь овес и сено, а с приходом тепла - добавить листья и кочерыжки капусты, морковь, яблоки. Также не стоит забывать убирать продукты, которые испортились.

Зайцам нельзя хлеб, сдобу, фрукты, соленые и жареные продукты, арахис, миндаль и фисташки

Зимой зайцы нуждаются в соли. У кормушки можно повесить веточки ольхи, ивы, орешника, которые вымочили в крепком рассоле, а затем высушили, так животные легче переживут зиму. Сытые зайцы не грызут кору деревьев. Пополнением кормушек овощами и сеном займутся и сотрудники «Мосприроды».

Зайцев нужно подкармливать при отрицательных температурах и устойчивом снежном покрове. В этом время ушастым сложнее добывать пропитание.

К акции приглашают присоединиться и волонтеров.

Кормушки для зайцев можно найти в природно-исторических парках «Измайлово», «Кузьминки-Люблино», «Тушинский», «Битцевский лес», «Москворецкий», в памятнике природы «Серебряный бор».