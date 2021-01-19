РИАМО - 19 янв. Художник Никас Сафронов рассказал, что вдова режиссера, создателя «Ералаша» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская пережила огромный стресс, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее в СМИ появилась информация, что Белоцерковская близка к инсульту. Сафронов опроверг данные сообщения. Он отметил, что вдове режиссера пришлось нелегко, но она не в предынсультном состоянии.

«Это не совсем так, она, конечно, сильно переживала, но на поминальном вечере уже стала оттаивать, ведь у нее есть сын Филипп. <...> Был момент, когда Екатерина чувствовала себя очень плохо и хваталась за сердце. Она, конечно, пережила огромный стресс и не готова была к такому исходу», — сказал Сафронов.

Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни, у него в конце прошлого года диагностировали коронавирус. В декабре его госпитализировали, а затем перевели в реанимацию.

Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище в столице.​