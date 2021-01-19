РИАМО - 19 янв. Аспирант подмосковного университета «Дубна» Евгений Мардыбан стал одним из победителей в конкурсе среди молодых ученых на право получения стипендии президента РФ, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Евгений победил в номинации «Ядерные технологии» с темой «Исследование структуры и симметрий атомных ядер в рамках коллективной модели». Поздравляю молодого ученого с таким высоким достижением», - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что за свои заслуги ученый в течение трех лет будет получать ежемесячную стипендию в размере 22,8 тысячи рублей

Всего по стране победителями конкурса стали 587 молодых ученых. Их наградили за перспективные научные исследования и разработки для приоритетных направлений модернизации российской экономики.