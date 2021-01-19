РИАМО - 19 янв. Суд признал достаточными доказательства, собранные следователями, для вынесения приговора в отношении Мурата Шханукова, его приговорили к четырем годам исправительной колонии общего режима за истязание ребенка, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«Он осужден за совершение преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями», - сказала Иванова.

Шхануков в январе прошлого года в квартире дома по 3-му Автозаводскому проезду в Москве, где он проживал вместе с женой и тремя ее детьми от предыдущего брака, избил мальчика 2014 года рождения. Кроме того, ребенка лишали еды и питья, принуждали к выполнению физических упражнений с запредельными нагрузками и оскорбляли.

В ходе предварительного следствия мужчина сначала подтвердил факт проявления грубости в отношении малыша, но затем вину не признал и от показаний отказался. Он отметил, что в воспитательных целях применил к мальчику физическую силу один раз, что было снято на видео и растиражировано СМИ.

Следователь провел большой объем следственных и процессуальных действий. В результате работы были установлены и допрошены свидетели, проведены судебные экспертизы, выводы которых позволили установить причастность мужчины к указанному преступлению.