РИАМО - 19 янв. Завершилась проверка об окончании строительства двух жилых домов на улице Совхозной и улице Карасово в подмосковном Орехово-Зуеве, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

«По результатам проверки на объектах не было выявлено нарушений. В связи с этим в Главгосстройнадзоре было принято решение о выдаче объектам заключений о соответствии», - сказал начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

Пятиэтажный дом №5 на улице Совхозной построен для переселения из ветхого и аварийного жилья. Внутри здания площадью более 3,8 тысячи квадратных метров находятся 50 квартир. Вокруг дома обустроены две парковки, тротуары, зона отдыха, а также пандусы для маломобильных групп граждан. Застройщиком выступало ООО «Град Строй».

На улице Карасово построили 14-этажный дом на 132 квартиры. За время строительства на объекте прошло 13 проверок. Застройщиком выступало ООО ИСК «Промстрой#1».

За ходом строительства объектов региона можно следить через приложение «Подмосковные стройки».