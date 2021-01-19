РИАМО - 19 янв. Сборная спортсменок из Подмосковья победила на первенстве Центрального федерального округа по боксу, турнир прошел в Королеве, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Успех подмосковных боксеров – заслуга тренеров и результат эффективных тренировок самих спортсменов. Региональная школа бокса традиционно считается одной из лучших в нашей стране. Эти медали были завоеваны на глазах у профессиональных боксеров с мировым именем, турнир посетили чемпион Европы по версии WBO Роман Андреев, а также интерконтинентальный чемпион по версии IBF Андрей Климов», - сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Соревнованиях проходили в группах от 19 до 40 лет, 17-18 лет, 15-16 лет и 13-14 лет. Сборная области получила первое место в общекомандном зачете и 69 медалей: 24 золотые, 15 серебряных и 30 бронзовых.

В церемонии награждения принимал участие герой Российской Федерации, полковник полиции Александр Головашкин. Он подержал спортсменок напутственными словами.