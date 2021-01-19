РИАМО - 19 янв. Председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с руководством Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице рассказала, что на выборах 2021 года в городе смогут использовать разработанный московскими властями комплекс, говорится в сообщении пресс-службы ЦИК России.

«В соответствии с федеральным законодательством на выборах 2021 года дистанционное электронное голосование в столице может быть организовано с использованием программно-аппаратного комплекса, разработанного правительством Москвы», - говорится в сообщении.

В этом году электронное голосование в Москве было организовано на выборах по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ.

В 2021 году в России пройдут выборы в Госдуму. Выборы планируют провести в единый день голосования 19 сентября.