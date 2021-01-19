РИАМО - 19 янв. Сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека, подозреваемого в хулиганстве со стрельбой из пневматического пистолета в центре Москвы, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

Ранее в полицию поступило сообщение от местных жителей о стрельбе на Новорогожской улице. На место ЧП прибыли полицейские и установили, что в окно одной из квартир дома неизвестный произвел не менее четырех выстрелов.

«В ходе проверки сотрудники полиции недалеко от места происшествия задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний житель Подмосковья», - говорится в сообщении.

В ходе личного досмотра у молодого человека изъят пневматический пистолет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».