РИАМО - 19 янв. В природных парках столицы осталось зимовать более восьми тысяч водоплавающих птиц, итоги учета околоводной орнитофауны подвела Мосприрода, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«Учет околоводной орнитофауны показал, что на природных территориях Москвы зимовать осталось 8,42 тысячи водоплавающих птиц. Большая часть из них - кряквы (8,009 тысячи особей), из них 3,749 тысячи уток (самок) и 4,26 тысячи селезней (самцов)», – говорится в сообщении.

На природных территориях мегаполиса также заметили 250 озерных чаек, 90 огарей, 28 сизых чаек, 18 гоголей обыкновенных, 17 чернетей хохлатых, четыре казарки белощеких, две лутки, одного гуся белолобого, одну шилохвость гибридной формы.

По итогам учета прошлого и текущего года большую часть зимующих на природных территориях птиц составили кряквы, чайки и огари.

В Царицыно также заметили лисицу, которая наблюдала за утками на Царицынских прудах. Специалисты обратили внимание и на свежие следы жизнедеятельности бобра речного на Яузе.

Подсчет птиц сотрудниками Мосприроды проводился в нескольких местах, в числе которых Москва-река в районе Филевской набережной, от устья реки Сетунь до Андреевского моста, от Нагатинского затона до Бесединского моста, реки Сходня, Яуза, Сетунь, Чермянка, Лихоборка, Рудневка, Городня, Чурилиха, Самородинка.

Также наблюдения и, соотвественно, подсчет велись в местах, среди которых правый приток реки Очаковка, Большой Строгинский затон, Большой карьер в Крылатском, Царицынские и Борисовские пруды от впадения Бирюлевского ручья до поймы реки Городни, Щучий, Нижний и Верхний Люблинские, Шибаевский, Нижний и Верхний Кузьминские пруды и Ивановский отстойник.

Зимний учет водоплавающих птиц проводился 16 и 17 января. Он состоялся в рамках Всероссийской акции «Серая шейка».

Цель эколого-просветительской акции представляет собой сбор актуализированных данных об изменении численности и распределении пернатых на водоемах столицы.