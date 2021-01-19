РИАМО - 19 янв. График завершения строительства и сроки ввода в эксплуатацию шести проблемных объектов недвижимости в Московской области представили во время онлайн-встречи с дольщиками, говорится в сообщении пресс-службы фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Подмосковья.

Речь идет о жилых комплексах «Новокосино-2» в Реутове, «Митино Дальнее» и «Акваполис» в Солнечногорске, «Симферопольский» и дома на улице Серпуховской в Подольске, а также «Бекасово-сити» в Наро-Фоминске.

«На встрече с дольщиками еще раз уведомили, что ключи они начнут получать начиная с 2022 года и все данные ЖК уже в активной работе у фонда», - сказал директор фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области Виталий Донченко.

Фонд должен пройти все этапы юридического оформления объекта, которые занимают от 6 до 8 месяцев, провести экспертизу и проектирование и приступить к строительно-монтажным работам, сроки которых зависят от степени готовности объекта.

ЖК «Новокосино-2» планируется к вводу в эксплуатацию в первом квартале 2023 года, ЖК «Митино Дальнее» - в третьем квартале 2022 года, ЖК «Акваполис» - во втором квартале 2023 года, ЖК «Симферопольский» - в четвертом квартале 2022 года, дом на улице Серпуховской - во втором квартале 2022 года, ЖК «Бекасово-сити» - в четвертом квартале 2022 года.