РИАМО - 19 янв. Градостроительно-земельная комиссия столицы приняла решение о строительстве храма в деревне Пахорка новой Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Площадь территории для постройки составляет 0,53 гектара.

«Площадь объектов может составить более 3 тысяч квадратных метров, высота не превысит 50 метров», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь столичной Градостроительно-земельной комиссии Анастасия Пятова.

В настоящее время земельный участок свободен.