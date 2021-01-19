РИАМО - 19 янв. На северо-западе столицы весной 2022 года планируют сдать в эксплуатацию последний корпус апартаментов в ЖК Wellton Park, это будет 21-этажный дом Wellton Gold на 220 апартаментов, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Основные монолитные работы корпуса с апартаментами были завершены концерном «Крост». Монолитные работы надземной части здания велись с начала июня 2020 года, было залито 7,4 тысячи кубометров бетона. На текущее время строители приступили к фасадным работам на корпусе. Ими выполняются монтаж вентиляционных блоков, а также устройство парапета кровли.

«Корпус с апартаментами Wellton Gold является последним проектом в рамках реконструкции 75 квартала Хорошево-Мневников. Он расположен рядом с трио небоскребов Wellton Towers и будет объединен с ним променадом. В стилобатной части дома планируется разместить школу танцев», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Wellton Gold располагается по адресу: улица Народного Ополчения, владение 13, корпус 3, 4.

В 75-м квартале Хорошево-Мневников за 20 лет было построено 13 жилых домов, а также создан образовательный кластер с частной школой и муниципальным детсадом. Здесь построили и парк площадью 7 гектаров и новую улично-дорожную сеть.​