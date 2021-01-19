РИАМО - 19 янв. До храмов и купелей автобусы Московской области в крещенскую ночь доставили боле 131 тысячи пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

При этом 12 тысяч пассажиров воспользовались автобусами «Мострансавто».

«На маршрутах к местам купаний и храмам работало 1,7 тысячи автобусов с сокращенным интервалом движения – не более 20 минут. График работы автобусов был продлен до 2 ночи», - говорится в сообщении.

Самый популярный маршрут - №361 от Фрязина до станции метро «Щелковская». Им воспользовались свыше 1070 человек. На втором месте – маршрут №3 от станции Химки (более 740 пассажиров), на третьем – маршрут №349 от Щелково-7 до станции метро «Щелковская» (свыше 520 человек).

Крещение Господне празднуется 19 января и является одним из главных православных праздников.

Для крещенских купаний в Московской области были подготовлены 220 купелей. В купаниях приняли участие свыше 175 тысяч человек.