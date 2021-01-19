РИАМО - 19 янв. В московском районе Бирюлево Восточное согласован проект жилого дома по программе реновации, он рассчитан на 232 квартиры, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Дом построят по адресу: улица Касимовская, владение 39/2. В нем будет 75 однокомнатных, 127 двухкомнатных и 30 трехкомнатных квартир.

«Основная цель столичной программы реновации, утвержденной в 2017 году, заключается в улучшении жилищных условий жителям ветхих пятиэтажек. Так, в скором времени в районе Бирюлево Восточное появится трехсекционный жилой дом для участников программы со встроенно-пристроенной одноуровневой подземной автостоянкой», - сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Цоколь здания облицуют обычным керамогранитом, а стены, балконы и лоджии - керамогранитом с воздушным зазором. Отделка квартир пройдет по стандартам реновации, а некоторые из них оборудуют для маломобильных жильцов.

В проекте присутствует одноэтажная подземная парковка, оснащенная камерами видеонаблюдения и пунктом охраны. Жилая зона тоже охраняется.

На первом этаже дома откроются помещения общественного значения. Окружающую территорию комплексно благоустроят. Тут появятся парковки, проезды, пешеходные зоны, детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы и фонари, а также деревья, кусты и газоны.

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