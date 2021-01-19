РИАМО - 19 янв. За минувший год в Московской области провели более 800 исследований диких кабанов с целью профилактики африканской чумы свиней (АЧС), говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Всех добытых кабанов в рамках спортивной, а также любительской охоты и мероприятий по регулированию численности диких кабанов исследовали на АЧС во всех охотхозяйствах области. Всего за 2020 год было проведено 809 исследований кабанов», — сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Исследования проводились специалистами Егорьевской, Одинцовской, Ленинской ветеринарных лаборатории Подмосковья и «Мособлветлабораторией». Все исследованные пробы от кабанов дали отрицательный результат.

«Работа в данном направлении будет продолжена в регионе и в текущем году», — резюмировал Воскресенский.