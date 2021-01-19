РИАМО - 19 янв. Третий урок для школьников, посвященный раздельному сбору отходов и проекту «Мегабак», прошел в Подмосковье, всего в трех уроках приняли участие порядка 3 тысяч учеников, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

Во вторник тематический урок для школьников провела председатель «Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО в Московской области» Лилия Белова при поддержке МинЖКХ региона. Его посетили свыше 700 учеников из 24 школ городского округа Шатура.

«По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева мы продолжаем образовательную программу по вопросам грамотного разделения отходов для всех учащихся нашей области. На сегодняшний день почти 3 тысячи школьников Подмосковья уже приняли участие в уроках, посвященных раздельному сбору отходов и проекту «Мегабак», – сообщил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Он уточил, что в ближайшее время планируется провести подобные занятия во всех муниципалитетах региона Подмосковья.

На этом уроке ученикам региональных школ рассказывают о системе сбора и сортировки раздельных отходов и их правильной утилизации. Кроме этого, дети знакомятся с современными путями решения проблемы накопления отходов, способов их переработки и современными технологиями, применяющимися в Подмосковье.

На уроках также школьники могут узнать о проекте «Мегабак», куда жители Москвской области могут привезти крупногабаритные отходы. Они принимаются бесплатно. С помощью этого проекта крупногабаритный мусор может получить «вторую жизнь».

«Сегодня молодое поколение с огромным удовольствием изучает экологию и сейчас стало модным вести здоровый образ жизни. Глаза у ребят искренне горели, когда они понимали, что от первичного раздельного сбора отходов зависит глобальный процесс развития отрасли, а также помощь природе и человечеству!» - сказала Белова.

Она отметила, что на территории гимназии в Шатуре организована контейнерная площадка по новому стандарту. Ученики активно ей пользуются.

В Московской области с 1 января 2019 года внедряется система раздельного сбора мусора. За два года свыше 2 миллионов тонн отсортированных отходов были отправлены на вторичную переработку.

На сегодняшний день в Подмосковье работают десять высоко технологичных комплексов по переработке отходов.