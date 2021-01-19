РИАМО - 19 янв. По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении троих обвиняемых в похищении младенца в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

25 декабря прошлого года две женщины по предварительному сговору в квартире в Подольске, ввели в заблуждение молодую маму о необходимости оказания срочной медпомощи ее месячному сыну и похитили ребенка. Они скрылись в неизвестном направлении на автомобиле.

«В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий удалось установить причастность к совершенному преступлению троих жителей Пензенской области. 18 января они были доставлены в следственный отдел Подольска для задержания и проведения следственных действий», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день малыш находится в больнице, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Расследование данного уголовного дела продолжается.