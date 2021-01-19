РИАМО - 19 янв. Музей-резиденция «Аркоммуналка. Ерофеев и Другие» в Коломне объявил итоги грантового конкурса для реализации проектов художников и писателей в его стенах, победители смогут жить и работать в арт-резиденции в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Арт-резиденция работает как открытая международная грантовая лаборатория и мастерская круглый год. Здесь жили и работали более 80 авторов из России, Германии, Англии, Румынии, Сербии, Южной Кореи, Республики Беларусь. Сегодня «Арткоммуналка» объявляет итоги грантового конкурса проектов для реализации в 2021 году. В нем приняли участие 215 авторов из 35 зарубежных стран и 25 городов России», - говорится в сообщении

В конкурсе выбрали пять победителей: Вячеслав Нестеров (Россия, Москва) с проектом без названия; Жолин МОК (Гонконг и Великобритания) с проектом «Фермерство и собирательство для кинопроизводства»; Алена Терешко (Россия, Санкт-Петербург) с проектом «Игрушечная Коломна»; Мария Арендт (Россия, Москва) с проектом «Коломна. Ткань города»; Карина Папп (Германия, Берлин), проект «Неместная» в номинации «Литература».

Конкурс организовали музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие», государственное автономное учреждение культуры «Центр культурных инициатив Московской области», автономная некоммерческая организация «Коломенский посад» при поддержке министерства культуры Московской области.