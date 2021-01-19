РИАМО - 19 янв. Заторы в восемь баллов из-десяти возможных образовались на столичных дорогах вечером во вторник, много машин отмечается на кольцевых дорогах и в центре города, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Самая сложная ситуация наблюдается в центре. Практически полностью «стоит» Садовое кольцо. Перегружены автомобилями Третье транспортное кольца, запад и восток МКАД.

Большие пробки зафиксированы на 1-й Тверской-Ямской улице, Тверской улице, Кремлевской набережной, Ленинском проспекте, Ленинградском шоссе и других магистралях.

К 20:00 плотность движения на московских дорогах снизится до 6 баллов, а в 21:00 - до 4 баллов.