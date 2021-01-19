РИАМО - 19 янв. В онлайн-проекте столичного комплекса городского хозяйства и департамента природопользования и охраны окружающей среды «Красная книга Москвы» за семь месяцев рассказали про 200 редких животных и растений, говорится в сообщении пресс-службы комплекса горхозяйства.

В профиле @moscowredbook в Instagram каждый день публикуется информация об одном представителе флоры или фауны столицы, попавшем на страницы Красной книги.

«Публикации сопровождаются описаниями, фотографиями и видеороликами. В конце каждого рассказа размещена ссылка на страницу биообъекта в одном из изданий Красной книги Москвы, опубликованной на сайте департамента природопользования и охраны окружающей среды», — говорится в сообщении.

Благодаря проекту пользователи уже узнали множество интересных фактов о животном и растительном мире города.

Самыми интересными, по мнению горожан, стали рассказы о листостебельном мхе атрихуме желтоножковом, многолетнем растении синеголовнике плосколистном, желтой трясогузке и ветренице дубравной.

Проект «Красная книга Москвы» продлится до зимы 2022 года. За это время специалисты расскажут о более 560 «краснокнижниках» столицы.