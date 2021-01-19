РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 янв. Вопросы взаимодействия муниципальных властей с Главгосстройнадзором, ликвидацию самостроев и строительство социальных объектов обсудили в администрации подмосковного Красногорска, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В начале нового года инспекторы отделов надзора за строительством Главгосстройнадзора приняли участие во встречах с представителями администрации муниципалитетов, чтобы обсудить план дальнейшей совместной работы.

«На данный момент встречи уже прошли в Рузе, Химках, Орехове-Зуеве, Дмитрове, Люберцах, Балашихе, Одинцове, Красногорске и Домодедове. До конца месяца подобные мероприятия будут организованы во всех городских округах Московской области», - говорится в сообщении.

В ходе совещания инспекторы обсудили принимаемые меры по ликвидации объектов самовольного строительства, график приема жителей сотрудниками надзорного ведомства, ход строительства социальных объектов, новые изменения в законодательстве и другие вопросы, связанные с надзором за строительством.

«Подобные встречи проходят в муниципалитетах систематично. По любым вопросам, которые касаются надзора за строительством, жители могут обратиться в территориальные отделы надзора за строительством, адреса которых указаны на сайте Главгосстройнадзора», - заключается в материале.