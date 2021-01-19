РИАМО - 19 янв. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников рассказал о принятых изменениях в Трудовой кодекс РФ, которые существенно защищают права дистанционных работников, говорится в сообщении пресс-службы столичного парламента.

С 1 января 2021 года в России вступил в силу федеральный закон о регулировании дистанционной работы.

«Главной новеллой вступивших изменений стала возможность временного перевода работников на дистанционную работу без внесения изменений в трудовой договор при наступлении природных катастроф, несчастных случаев на производстве, пожаров, эпидемий и так далее, если под угрозой жизнь и нормальные жизненные условия населения», — отметил Шапошников.

По его словам, в указанных случаях согласие работника на перевод на дистанционную работу не требуется. На дистанционных работников распространяются все положения трудового законодательства.

Под дистанционной работой понимается выполнение функции, определенной трудовым договором, на вне подконтрольной работодателю территории. Главным условием такой работы является взаимодействие работника и работодателя посредством использования интернета.

«Важно понимать разницу между дистанционной и надомной работой. В отличие от работы на дому результатом дистанционной работы всегда является интеллектуальная собственность. То есть если вы работаете дома и производите что-то своими руками, то это не дистанционная работа, и регулируется она совсем другими положениями трудового законодательства», — подчеркнул Шапошников.

Он пояснил, что изменениями также предусмотрено разделение дистанционной работы на постоянную и временную. При этом временная удаленка может быть как непрерывной, так и периодической, то есть чередоваться с работой в офисе. Такое разделение дает возможность выстраивать более гибкие трудовые отношения, сохраняя все необходимые гарантии работников и работодателей.

По словам Шапошникова, поправками предусмотрены и дополнительные основания досрочного прекращения трудового договора с дистанционным работником. Кроме того, дистанционный режим работы не может быть основанием для снижения заработной платы.

«Важно, что принятые изменения существенно защищают права дистанционных работников: режим работы и времени отдыха, порядок предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска, обеспечение необходимыми техническими средствами, а также особенности охраны труда дистанционных работников», — заключил глава столичного парламента.