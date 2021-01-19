РИАМО - 19 янв. Спасатели Балашинского пожарно-спасательного гарнизона благодаря слаженным и оперативным действиям операторов системы-112 оказали помощь мужчине и его 12-летнему сыну, которые отравились угарным газом, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Центр 112».

Днем 15 января на единый номер службы спасения «112» обратился мужчина и сообщил, что у его сына была кратковременная потеря сознания, но сейчас он пришел в себя, продолжает оставаться вялым и слабым.

«Вызов приняла оператор системы-112 Ирина Евстифеева, которая оперативно передала сообщение в станцию скорой медицинской помощи. Через 10 минут сотрудники скорой помощи прибыли на указанный адрес, но дверь им никто не открыл, из квартиры слышался только слабый лай собаки. Мужчина, сделавший вызов в службу-112, на телефонные вызовы не отвечал», - говорится в сообщении.

Тогда оператор системы-112 вызвала на место происшествия полицию и спасателей, которые помогли медикам попасть в квартиру. Врачи немедленно провели реанимационные действия, оказали первичную помощь и доставили в Балашихинскую областную больницу потерявших сознание ребенка и его отца.

В любой экстренной ситуации жителям Подмосковья рекомендуют звонить на номер «112».