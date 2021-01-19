РИАМО - 19 янв. Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов считает, что появление коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ займет несколько месяцев.

По его словам, период наблюдения за Covid-19, по сути, идет всего один год, поэтому пока можно делать только предварительные выводы.

«После вакцинации эпидемиологические исследования скажут о достижении коллективного иммунитета. Это однозначно займет несколько месяцев, это не может быть быстро, спонтанно. При естественном течении ряд антител исчезает через два месяца. Как это будет происходить после вакцинации, можно будет судить по соответствующим исследованиям», — сказал Викулов​ в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что для формирования коллективного иммунитета должны быть привиты до 70% населения.

То, что в России прививку вакциной «Спутник V» сделали уже более 1,5 миллиона человек, это только начало, уверен врач.

«Это много в численном выражении, но в России — 146 миллионов жителей. Так что это даже не 10% от населения страны. Вакцинация будет таргетирована в своей основе — должны быть провакцинированы, прежде всего, группы риска, а их значительно больше, чем 1,5 миллиона», — заключил Викулов.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 612 800 случаев коронавируса. умерли 66 623 человека, выздоровело 3 002 026 пациентов.

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Текстовая трансляция

19 ЯНВАРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках:

- Появление коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ займет несколько месяцев.По словам директора Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгия Викулова, период наблюдения за Covid-19, по сути, идет всего один год, поэтому пока можно делать только предварительные выводы.

- Роспотребнадзор разрешил пускать болельщиков на спортмероприятия в Подмосковье. На трибунах должны соблюдаться все необходимые требования безопасности по коронавирусу.

- Песков прокомментировал информацию о введении в РФ ковидных паспортов:

Сама по себе идея введения ковидных паспортов и идея попытаться как-то унифицировать эти подходы с другими странами существует. Поэтому, так или иначе, какой-то официальной позиции сейчас нет. Я вам не могу ее озвучить. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

- Тканевой маской нежелательно пользоваться свыше двух-четырех часов. Человек потеет и выделяет огромное количество нормальных бактерий. С оседанием их на ткани внутри средства индивидуальной защиты бактерии начинают размножаются.

- Перед вакцинацией от коронавируса необходимо употреблять продукты с повышенным содержанием белка и витамина D, При коронавирусе у многих выявляется дефицит витамина D и других жирорастворимых витаминов.

- Снижение заболеваемости коронавирусом отметили в Москве. Число госпитализаций Covid‑пациентов уменьшилось на 18%.

- Вакцина от Covid‑19 «ЭпиВакКорона» показала эффективность в 100%. Масштабное производство препарата должно стартовать в феврале.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Записаться на вакцинацию от Covid‑19 можно в 126 МФЦ Подмосковья. Бесплатная прививка ставится добровольно всем желающим старше 18 лет при отсутствии медицинских противопоказаний.

- Глава комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов выступил за введение в России паспортов для вакцинированных от коронавируса граждан. По его словам, данная информация будет точно нужна врачам и сотрудникам санэпидемслужбы.

- За сутки в России зарегистрировали 21 734 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 072 больных. В Москве - 3 115.

- Летом 2021 года показатели заболеваемости Covid-19 в России могут достигнуть прошлогодних или даже опуститься ниже. В начале весны заболеваемость может снова немного вырасти. Это характерно для сезонных инфекций, которой, видимо, и станет Covid-19.

- К марту «британский» штамм коронавируса может стать наиболее распространенным в России. Профессор биологии Анча Баранова сообщила, что «британский» штамм на 56% более заразен.

- Российским медикам‑борцам с Covid‑19 могут дать право на досрочную пенсию. Один месяц работы этих специалистов приравнивается к трем.

- Автоматизированная лаборатория заработала в Covid‑госпитале в Сокольниках. Здесь можно делать более 50 тысяч исследований в сутки.