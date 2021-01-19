РИАМО - 19 янв. На спортивные арены Московской области Роспотребнадзор разрешил пускать до 20% болельщиков, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

«В Роспотребнадзоре ответили, что они не против присутствия зрителей, согласно предписаниям Роспотребнадзора. То есть должны соблюдаться все необходимые требования: наличие масок, перчаток, термометрии, дезинфекции и, конечно же, социальной дистанции», — сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Он уточнил, что заполняемость будет не более 20% от полной вместимости трибун спортсооружений.

14 декабря прошлого года власти Московской области разрешили зрителям посещать соревнования при условии соблюдения необходимых требований по коронавирусу.

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Текстовая трансляция

19 ЯНВАРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках:

- Появление коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ займет несколько месяцев.По словам директора Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгия Викулова, период наблюдения за Covid-19, по сути, идет всего один год, поэтому пока можно делать только предварительные выводы.

- Роспотребнадзор разрешил пускать болельщиков на спортмероприятия в Подмосковье. На трибунах должны соблюдаться все необходимые требования безопасности по коронавирусу.

- Песков прокомментировал информацию о введении в РФ ковидных паспортов:

Сама по себе идея введения ковидных паспортов и идея попытаться как-то унифицировать эти подходы с другими странами существует. Поэтому, так или иначе, какой-то официальной позиции сейчас нет. Я вам не могу ее озвучить. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

- Тканевой маской нежелательно пользоваться свыше двух-четырех часов. Человек потеет и выделяет огромное количество нормальных бактерий. С оседанием их на ткани внутри средства индивидуальной защиты бактерии начинают размножаются.

- Перед вакцинацией от коронавируса необходимо употреблять продукты с повышенным содержанием белка и витамина D, При коронавирусе у многих выявляется дефицит витамина D и других жирорастворимых витаминов.

- Снижение заболеваемости коронавирусом отметили в Москве. Число госпитализаций Covid‑пациентов уменьшилось на 18%.

- Вакцина от Covid‑19 «ЭпиВакКорона» показала эффективность в 100%. Масштабное производство препарата должно стартовать в феврале.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Записаться на вакцинацию от Covid‑19 можно в 126 МФЦ Подмосковья. Бесплатная прививка ставится добровольно всем желающим старше 18 лет при отсутствии медицинских противопоказаний.

- Глава комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов выступил за введение в России паспортов для вакцинированных от коронавируса граждан. По его словам, данная информация будет точно нужна врачам и сотрудникам санэпидемслужбы.

- За сутки в России зарегистрировали 21 734 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 072 больных. В Москве - 3 115.

- Летом 2021 года показатели заболеваемости Covid-19 в России могут достигнуть прошлогодних или даже опуститься ниже. В начале весны заболеваемость может снова немного вырасти. Это характерно для сезонных инфекций, которой, видимо, и станет Covid-19.

- К марту «британский» штамм коронавируса может стать наиболее распространенным в России. Профессор биологии Анча Баранова сообщила, что «британский» штамм на 56% более заразен.

- Российским медикам‑борцам с Covid‑19 могут дать право на досрочную пенсию. Один месяц работы этих специалистов приравнивается к трем.

- Автоматизированная лаборатория заработала в Covid‑госпитале в Сокольниках. Здесь можно делать более 50 тысяч исследований в сутки.