РИАМО - 19 янв. Подмосковное Минэкологии поставило на кадастровый учет заказник «Чередовский» площадью более 994 гектаров в Волоколамском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Изначально предполагалось, что площадь заказника составит порядка 330 гектаров. Однако при обследовании территории были выявлены новые ценные природные комплексы, поэтому ООПТ увеличили втрое», - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Особо охраняемая природная территория находится на землях Судниковского и Волоколамского лесничеств между реками Педня, Каменка (бассейн реки Рузы) и Оселье (правый приток Озерны). Особенностью рельефа являются множество холмов протяженностью от 400 метров до километра и переходные и верховые болота.

В заказнике обитает 64 вида позвоночных: один вид рыб, три вида амфибий, 14 видов млекопитающих и 45 видов птиц. Среди них охраняемые птицы Подмосковья: черный коршун, серый журавль, трехпалый дятел и кедровка.

На территории заказника будут запрещены строительство, прокладка дорог, разведение костров и размещение стихийных туристских бивуаков, а также любые действия, нарушающие гидрологический режим.

Разин отметил, что заказник «Чередовский» стал 245-й ООПТ в Подмосковье с четким указанием границ. Теперь на кадастровой карте отражено уже 95% охраняемых природных территорий.