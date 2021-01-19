РИАМО - 19 янв. Участницами проекта «Мама онлайн» в столице стали свыше 13 тысяч женщин, которые воспитывают детей до семи лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Проект помогает перевести свою работу в онлайн или освоить новую специальность. Так, жительница столицы Екатерина Куличенко на кусах решила переучиться с сотрудника отдела кадров до помощника HR-директора.

«Марина Мельник до декрета работала в банковской сфере. Сейчас воспитывает четверых детей и успевает учиться. В проекте освоила профессию рекрутера, теперь проводит интервью с соискателями и помогает другим мамам поверить в свои силы. Недавно ее пригласили на постоянную работу - HR-специалистом на удаленке», - написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Он выразил надежду, что эти истории вдохновят и других москвичек.

Мэр сообщил, что в ближайшее время в рамках проекта появятся новые возможности. Компании-партнеры «Мамы онлайн» начнут размещать на платформе актуальные вакансии.

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