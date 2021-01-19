РИАМО - 19 янв. Правоохранители задержали в одном из московских аэропортов мужчину, подозреваемого в серии разбойных нападений на магазины, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Мужчина совершил нападение на кассира магазина с ножом и похитил 20 тысяч рублей, после чего попытался напасть на сотрудницу другого магазина, однако она оказала налетчику сопротивление.

«Сотрудники полиции задержали подозреваемого в одном из столичных аэропортов при попытке покинуть пределы Московского региона. Им оказался ранее неоднократно судимый 28-летний молодой человек», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что в отношении злоумышленника возбудили уголовные дела. Его заключили под стражу. Проверяется причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям.