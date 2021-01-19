РИАМО - 19 янв. Пробки на дорогах Москвы в настоящий момент достигли 7 баллов из 10 возможных, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Основные затруднения здесь: Садовое кольцо (внешняя сторона, от Курского вокзала до Проспекта Мира), Проспект Мира (от метро ВДНХ до Северянинского путепровода) и ТТК внешняя сторона от Гагаринского тоннеля до Тульской эстакады», - говорится в сообщении.

Столичных автомобилистов попросили быть предельно осторожными на дороге, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.