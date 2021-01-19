РИАМО - 19 янв. После поступления в Мосгордуму соответствующего обращения столичный парламент рассмотрит вопрос о внесении изменения в законодательство города о том, что сбор подписей за кандидатов в депутаты Мосгордумы можно будет провести на портале госуслуг, говорится в сообщении пресс-службы городской думы.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова предложила зампреду Общественной палаты Москвы Алексею Венедиктову обратиться в Мосгордуму по вопросу сбора подписей за кандидатов в депутаты столичного парламента в электронном виде.

«Сегодня у меня уже состоялся телефонный разговор с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым - он готовит обращение в Московскую городскую думу от Общественной палаты Москвы с просьбой рассмотреть вопрос о внесении в городское законодательство нормы о возможности сбора подписей для выдвижения кандидатов на дополнительных выборах депутатов столичного парламента в электронном виде», — сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он добавил, что, когда письмо поступит, Мосгордума его рассмотрит. В то же время такая процедура уже определена федеральным законодательством.

По мнению Шапошникова, у такой инициативы есть все шансы на принятие. Дискуссию может вызвать вопрос о доле подписей, собираемой в электронном виде в Москве. Согласно федеральному законодательству, на портале госуслуг можно собрать не более половины подписей в поддержку кандидата.