Один из самых «молодых» районов столицы в Новомосковском административном округе на юго-западе Москвы – «Испанские кварталы». Его образовали в 2012 году в рамках проекта расширения города, а в 2019 году он был окончательно достроен. Архитектуру комплекса разрабатывали испанские дизайнеры – отсюда пешеходный променад, невысокая этажность, закрытые дворы, панорамные окна и строгость в цветовой гамме, которая характерна для Барселоны. При этом район оторван от Москвы, в нем мало парковочных мест, молодым семьям не хватает детских садов, кружков и школ, а пенсионерам и молодежи – развлечений. Обозреватель РИАМО пообщалась с жителями «Испанских кварталов» и узнала о плюсах и минусах жизни в московской «Барселоне».

Как в «Иронии судьбы»

Ольга Швенк

Первое, что бросается в глаза при посещении района, – лаконичный дизайн домов, которые похожи друг на друга. Для многих жителей Москвы «Испанские кварталы» – это хороший вариант для покупки недорого жилья, а для тех, кто арендует – возможность снять квартиру по цене от 25 000 рублей.

По словам Натальи, переехавшей в «Испанские кварталы» в 2018 году, первое время она путалась в нумерации домов и часто заходила не в тот двор – во всех домах они закрытые, к тому же, код во двор и в подъезд не отличается.

«Когда я только переехала в район и первый раз вышла в магазин, то вернулась не в свой двор, не свой подъезд и даже попыталась войти не в ту квартиру», – рассказывает Ольга.

Жительница перепутала Бульвар Веласкеса дом 4 и Бульвар Веласкеса дом 6.

«Код от домофона подошел, лифт выглядел также, квартира оказалась тоже на седьмом этаже, а свою ошибку я поняла, только когда вставила ключ в дверь, и с другой стороны мне открыл незнакомый мужчина», – делится девушка.

По словам Валентины, которая живет в районе всего полгода, типовая, на первый взгляд, застройка – это дизайнерский проект, так как район выдержан в одном стиле и цвете, с панорамными окнами в пол, как в Европе. В соседней же «Коммунарке» разные застройщики соседствуют друг с другом, в результате один комплекс – красный, другой – зеленый, один – высотный, второй – малоэтажный.

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Дон Кихот, вино и круассаны

Ольга Швенк Ольга Швенк 1 из 2

Как и во многих новых спальных районах Барселоны, где есть свой променад и сад, в «Испанских кварталах» каждый двор закрыт, внутри – широкие тротуары, отдельно есть площадка для выгула собак, несколько площадок для занятий спортом, а на первых этажах дома расположены кафе и магазины.

«Я никогда не ела столько круассанов до переезда в этот район», – рассказывает Валентина.

Здесь в каждом доме работают как минимум по одной пекарне, а в некоторых домах и по две. В них с 8 утра можно позавтракать свежими круассанами и выпить кофе. Летом на улице ставят столики, выносят стулья и пледы.

«Из-за большого выбора пекарен в районе, многие местные жители стали завтракать не дома, а летом за столиком кафе можно было встретиться с соседями, которые работали на улице с ноутбуком, так как многие были на удаленке», – рассказывает Ольга.

Кроме кафе, в районе есть три винотеки, в одной из которых даже проводятся винные дегустации с участием сомелье, бургерная, четыре пиццерии, несколько суши-баров и хинкальных.

«Самое модное место для посиделок в районе – винотека «Баррика», где можно встретиться с друзьями за бокалом вина с сыром, отметить день рождения или посетить бесплатную винную дегустацию», – рассказывает Ольга.

На центральной площади района выстроен большой комплекс, из которого обещают сделать торговый центр. Здесь же летом работает сухой фонтан, проходят концерты, а зимой ставят елку и ящик для почты Деду Морозу. На площади есть качели и деревянная будка для хобби-кроссинга, которая пользуется популярностью у местных.

«Мне нравится, что местные жители такие активные. При содействии застройщика организовали хобби-кроссинг, куда можно принести ненужные вещи – книги, игрушки, предметы для дома и хобби – и забрать интересное с собой», – рассказывает Валентина.

Кроме того, здесь стоит главная достопримечательность района – памятник Дон Кихоту. Правда, на лавочках возле него часто собираются местные пьяницы.

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Zoom под звук сверла

Ольга Швенк

По словам местных жителей, работать в кафе и выходить в Zoom на лавочке у дома – необходимость для тех, кто остался на удаленке.

«Я переехала в район в марте 2020 года. Оставшись на удаленке, сначала обрадовалась, что не нужно далеко ездить, но потом поняла, что все мои онлайн-конференции превращаются в ад, потому что за стенкой вечно кто-то сверлит, стучит, жужжит», – делится Ольга.

По словам 63-летней Нели, которая поселилась в «Испанских кварталах» летом прошлого года, из-за вечных ремонтов ее дочь не смогла здесь жить и была вынуждена переехать.

«Моя дочь преподает китайский в университете, и когда она попала на удаленку, то просто не смогла нормально работать. Когда вокруг шумят, сверлят и что-то забивают, то невозможно настроиться на урок и что-то услышать», – рассказывает Неля.

Дочь вынуждена была продать квартиру с дизайнерским ремонтом и переехать в центр.

«Это надо было просто перетерпеть, так как в нашем доме (Бульвар Веласкеса, 6) пик ремонтов пришелся на лето, когда можно было работать на улице – и дети не мешают, и ремонт», – отмечает Александр, живущий в районе уже год.

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Мусорная проблема и обмен одеждой

Ольга Швенк

Еще одна из проблем района – мусорная. В целом контейнеров достаточно много – есть и для раздельного сбора отходов, и для строительного мусора, но местным жителям этого не хватает.

«По выходным дням мусор не увозят, в результате у контейнеров образуется стихийная свалка», – жалуется Ольга.

Среди инициатив местных жителей – ежемесячная акция по раздельному сбору мусора. Можно принести батарейки, пластик и прочие отходы, их заберет на переработку компания Reutilization.msk.

Кроме того, местные жители организовали благотворительный сбор одежды «Отдай даром» для малоимущих семей – можно принести ненужную взрослую и детскую одежду, игрушки, канцелярию и прочее. Анонсируются такие события в соцсетях и группах района.

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Транспортная недоступность и войны за парковку

Ольга Швенк

Местные жители достаточно дружелюбны, но их доброжелательность заканчивается там, где встает вопрос парковки.

По словам местного жителя Ильи, двор без машин и близость к МКАД – это безусловный плюс, но из-за закрытых дворов автомобилистам трудно найти место для парковки.

Местные жители часто не только на словах спорят из-за места на стихийной парковке – доходит до кулаков и вызова полиции, рассказывает сотрудница студии красоты Оксаны Скворцовой.

Дело в том, что тратиться на подземный паркинг с арендой в 15 тысяч рублей в месяц готовы далеко не все, а на уличной парковке с заселением района мест становится все меньше. Кроме того, до открытия дублера дороги в конце октября 2020 года из района было сложно выехать и приходилось стоять в огромных пробках.

До ближайшего метро «Прокшино» от «Испанских кварталов» – 2,3 километра или 27 минут пешком, поэтому многие местные жители предпочитают доезжать до метро «Теплый стан» на автобусе.

«Транспортная доступность меня убивает. Когда я ходила в фитнес-клуб «Мореон» в Ясеневе, то тратила на дорогу 1,5 часа и из-за пробок не всегда успевала доехать», – жалуется Нели.

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Недостроенная школа и маленький детский сад

Ольга Швенк

Самая большая проблема района, на которую жалуются местные жители, это отсутствие школ и детский сад, в котором не хватает мест.

«К нам даже приезжали журналисты из «Москвы-24», чтобы рассказать о проблеме со школой, которую обещали сдать в 2019 году, но достроили только в 2020, и сейчас до сих пор не могут ее сдать», – рассказывает Мария.

Ядро района – молодые семьи, которые специально покупали здесь квартиру, чтобы водить детей в школу и детский сад рядом с домом, но в итоге вынуждены возить детей в Саларьево, Коммунарку или Теплый стан.

По словам Екатерины, ее 12-летняя дочь сейчас ездит в школу в центр Москвы, до этого год ездила в Бутово. Из-за проблем с транспортом ей приходилось иногда по 40 минут ждать автобуса, так как он ходит раз в час.

«И если раньше до метро ходила маршрутка, то теперь ее остановку перенесли, и детям очень неудобно добираться в школу», – отмечает Екатерина.

Новая школа по проекту должна вместить 1300 учеников. Там планируют вести арт-кружки и спортивные секции. Правда, когда ее откроют не известно.

«Из-за пандемии ее открытие несколько раз переносили. Местные мамочки говорят, что с 1 по 6 класс уже набрали детей, но школа до сих пор не сдана», – делится Екатерина.

В единственном в районе детском саду мало групп, поэтому детей возят в Бутово, Ясенево и Саларьево. Кроме того, родителям не хватает «развивашек» для детей – школ искусств, мастер-классов и спортивных секций.

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Район для домохозяек и бабушек

Ольга Швенк

По словам Екатерины, которая живет в «Испанских кварталах» уже 2 года, контингент в районе платежеспособный, а съемных квартир и гастарбайтеров мало.

«Когда мы с семьей переезжали в район, я думала, что будет больше съемных квартир и гастарбайтеров. На деле оказалось много молодежи, семей с детьми и активных пенсионеров», – делится Екатерина.

Многие опрошенные жители отмечают, что ритм жизни здесь не московский, поэтому и бабушкам будет комфортно.

«Если в Москве в течении дня можно пойти в любой салон, то здесь домохозяйки ходят на маникюр, к парикмахеру и косметологу днем, поэтому записаться в салон сложно», – отмечает Ольга.

Поликлиники в районе тоже нет – жителям приходится ездить в Троицк или Ватутинки, но в районе есть несколько медицинских центров, стоматология, десять салонов красоты, косметологическая клиника и большой фитнес-клуб с бассейном.

«Здесь, как в санатории – вечером народ выходит на променад, сидит с мороженым на лавочках и качелях, обсуждает новые кафе и магазины, но не хватает транспортной связи с городом», – отмечает Екатерина.