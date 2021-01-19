РИАМО - 19 янв. Председатель ЦИК России Элла Памфилова предложила зампреду Общественной палаты Москвы Алексею Венедиктову обратиться в Мосгордуму по вопросу сбора подписей за кандидатов в депутаты столичного парламента в электронном виде, через портал госуслуг, говорится в сообщении пресс-службы ЦИК России.

Ранее в России приняли закон, согласно которому подписи можно собирать через портал госуслуг. Субъекты РФ могут сами установить барьер по количеству собранных в электронном виде подписей.

«Элла Памфилова предложила Алексею Венедиктову обратиться в Мосгордуму с просьбой внести в региональное законодательство норму о возможности сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов на выборах депутатов Мосгордумы через портал ЕПГУ», - говорится в сообщении.