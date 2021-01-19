РИАМО - 19 янв. Столичная прокуратура начала проверку после того, как ребенок получил травмы, катаясь на тюбинге в столичном районе Отрадное, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Инцидент произошел 16 января. Ребенок 2012 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Бутырской межрайонной прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей», - говорится в сообщении.

По результатам проверки прокуратура будет производить дальнейшие действия.

15 января на северо-западе Москвы во время катания на тюбинге ребенок погиб от полученных травм.

В целях безопасности не стоит кататься на ватрушке в темное время суток, вдвоем, лежа и головой вперед.

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