РИАМО - 19 янв. Компания ООО «Триумф» заключила контракт на строительство поликлиники в микрорайоне Подлипки Коломны по итогам аукциона, поликлинику должны достроить в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Новая поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену. Общая площадь здания составит порядка 6 тысяч квадратных метров», - сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

По плану проекта, в здании будут четыре этажа. На них расположатся: лечебно-диагностическое отделение с кабинетами врачей общей практики и узкопрофильных направлений, экстренной помощи, клинико-диагностическая лаборатория, дневной стационар для детей и взрослых, отделения функциональной диагностики и физиотерапии, лучевой диагностики, а также вестибюльная и справочно-информационная группы.

Поликлинику оснастят необходимым современным оборудованием.

Новое здание должно помочь ликвидировать дефицит площади в амбулаторно-поликлиническом звене Коломны.

Достроить и ввести медучреждение в эксплуатацию планируют в 2022 году.

Строительство профинансировано в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».