РИАМО - 19 янв. Сервис «Яндекс.Еда» начал доставлять продукты на дом с фермерских рынков Подмосковья, проект реализован вместе с министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхозпрода региона.

«Доставка качественных фермерских продуктов стала доступна пользователям «Яндекс.Еды» из Московской области. Цены в приложении такие же, как на рынках. Первыми оценить новую услугу смогут жители Одинцова, заказав продукты с местного рынка «О! Подворье», — сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он добавил, что в ассортименте имеется порядка 1 тысячи товаров, в числе которых можно найти свежие овощи, фрукты, ягоды и зелень, молочную продукцию, отборное мясо и рыбу. Пользователям также не придется делать заказ у каждого продавца отдельно, все позиции собраны на отдельной странице рынка.

Воскресенский отметил, что в перспективе к сервису планируют подключить до 25 локальных рынков, которые располагаются Одинцове, Реутове, Подольске, Химках, Домодедове и Раменском. Таким образом, жители городов смогут заказывать с доставкой натуральную продукцию, а локальные фермерские хозяйства выйти на 50-миллионную аудиторию экосистемы «Яндекса».



Доставка продуктов доступна в радиусе 8 километров от расположения рынка в течение 1,5 часа. Заказ можно совершить с 9:00 до 20:00 в выходные и будни. Заказ собирается сотрудниками рынка, а доставляется курьерами компании. Стоимость доставки изменяется в зависимости от размера корзины — она может составить от 0 до 199 рублей.

Сделать заказ можно на сайте, а также через приложения «Яндекс», «Яндекс.Еда» и «Яндекс Go», доступные для iOS и Android.