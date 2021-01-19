РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 янв. Для удобства родителей детей от 3 до 7 лет планируется продлить срок перехода выплат пособий на карту «МИР» до 1 июня 2021 года, министерство труда России подготовило соответствующий проект постановления, говорится в сообщении МУ «Люберецкий МФЦ».

Обязательный перевод всех соцвыплат на национальную платежную систему был запланирован до 1 июля 2020 года, но в связи с пандемией этот срок был продлен.

«Сейчас родитель, подавая заявление на получение выплаты, указывает счет в банке. После 1 июня 2021 года, если у гражданина на момент перечисления выплаты карта «МИР» не будет привязана к указанному в заявлении счету, то банк не сможет перечислить средства на этот счет. После 1 июня 2021 года перевод средств будет возможен только на счета, либо привязанные к карте «МИР», либо на счета, не привязанные к карте, либо на временные специальные счета», - говорится в сообщении.

Если гражданин хочет получать выплату именно на пластиковую карту, то к 1 июня необходимо сообщить в органы соцзащиты тот номер счета, который привязан к карте «МИР».

Если родитель не планируют открывать карту «МИР», а счет, который был указан в заявлении, привязан к другой карте, необходимо завести счет, который не привязан к какой-либо пластиковой карте, и сообщить его реквизиты в органы соцзащиты.