РИАМО - 19 янв. Глава департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» Андрей Черемисинов заявил, что восковую фигуру наркома СССР Лаврентия Берии разместят в павильоне на ВДНХ в рамках экспозиции, посвященной советскому атомному проекту, передает «Интерфакс».

Ранее СМИ сообщили о том, что «Росатом» собирается установить скульптуру или памятник наркому внутренних дел СССР Лаврентию Берии на ВДНХ. Соответствующий тендер был размещен портале госзакупок.

«В зоне «Семипалатинский полигон испытаний заряда РДС-1» персонажами мизансцены будут являться фигуры кураторов советского ядерного проекта: Игоря Курчатова, Авраамия Завенягина, Лаврентия Берии, Юлия Харитона, Николая Духова, Кирилла Щелкина», — сказал Черемисинов.

По его словам, это будут не скульптуры, а восковые фигуры. При этом фигура Берии будет одной из десятка этих восковых фигур. Все они будут расположены внутри экспозиции павильона «Росатома». ​