РИАМО - 19 янв. Во второй половине текущей недели в столице температура воздуха резко повысится с минус 17 — минус 15 градусов почти до 0 градусов, а атмосферное давление упадет на 10 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте «Метеовести».

«Меняться погода начнет в четверг. Приближающийся теплый атмосферный фронт принесет обширные облачные поля, снегопады и метели, которые вечером будут переходить в мокрый снег, возможны гололеды и ледяные дожди», — говорится в сообщении.

Комфортность погоды ухудшат резкие колебания температуры и атмосферного давления, а также повышение влажности. Еще рано утром 21 января прогнозируется минус 17 – минус 15 градусов, а к полуночи температура повысится почти до 0 градусов, что почти на 10 градусов выше нормы. За это же время атмосферное давление понизится почти на 10 единиц до 740 миллиметров ртутного столба.

В середине следующей недели морозы вернутся. Ожидается минус 6 – минус 1 градус, к выходным похолодает до минус 10 градусов, ожидается небольшой снег.