РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 янв. Культурный центр «Дом офицеров» 20 января приглашает жителей на показ фильма-сказки «Каменный цветок», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Начало в 16:30. Это советский фильм-сказка режиссера Александра Птушко. Экранизация уральских сказов Павла Бажова», - говорится в сообщении.

Вход на мероприятие по предварительной записи (телефон: 8-495-501-63-57).

КЦ «Дом офицеров» находится по адресу: 3-е Почтовое отделение, дом 30.