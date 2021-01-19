РИАМО - 19 янв. Правительство России обязало всех операторов сотовой связи обеспечить бесплатный вызов на номер 122, сообщает kp.ru.

На номер 122 поступают звонки, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Операторы распределяют обращения в поликлиники, а также на станции скорой помощи и в другие службы.

«Постановление правительства позволит обеспечить гражданам гарантированную возможность круглосуточного бесплатного вызова единой службы оперативной помощи», — говорится в сообщении.

Короткий номер действует с осени прошлого года. Крупнейшие российские операторы уже тогда сделали звонки на данный номер бесплатными.