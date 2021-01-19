РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 янв. В конце 2020 года в гимназии №56 городского округа Люберцы начал работать лингафонный кабинет, который при изучении иностранного языка дает учителю возможность разнообразить методы, формы, приемы обучения, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В рамках национального проекта президента РФ Владимира Путина «Образование» в городском округе Люберцы продолжаются мероприятия по усовершенствованию технической и материальной базы образовательных учреждений. В гимназии №56 в поселке Красково начал работу лингафонный кабинет», - сказал Ружицкий.

По его словам, кабинет необходим гимназии для эффективной организации процесса обучения иностранному языку. Это мощный инструмент, который позволяет всесторонне изучить любой иностранный язык и избавиться от языкового барьера.

Он подчеркнул, что применение лингафонного кабинета при изучении иностранного языка дает учителю возможность разнообразить методы, формы, приемы обучения, делает структуру занятия более насыщенной и глубокой, повышает продуктивность педагогического труда. Это также создает определенный эмоциональный настрой при изучении материала, что способствует активизации познавательной деятельности учащихся.

«Поставленное оборудование соответствует качественным и техническим характеристикам, указанным в контрактах, сроки поставки и монтажа не нарушены», - добавил Ружицкий.