РИАМО - 19 янв. Порядка 4 тысяч жителей Подмосковья старше 60 лет уже сделали прививки от Covid-19, вакцинация пожилых людей началась с конца 2020 года после успешно проведенных клинических исследований отечественной вакцины «Спутник V», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

К примеру, 88-летняя учительниц,а математики Валентина Бобылева сделала прививку одной из первых. Жительница Домодедова посвятила школе 65 лет и преподает до сих пор.

«Когда наш возраст разрешили вакцинировать, я сразу же пришла в поликлинику. К тому же прививаться нужно всем учителям, мы ведь в группе риска. Поэтому вопрос, ставить вакцину или нет, для меня не стоял», — сказала Бобылева.

Вакцинировался от коронавирусной инфекции и 91-летний ветеран труда Валентин Лабутин.

«Перед вакцинацией Валентин Яковлевич прошел осмотр у врача-терапевта, который не выявил противопоказаний к прививке. Ему был введен первый компонент вакцины, побочных эффектов не наблюдалось», — рассказал главврач Домодедовской центральной горбольницы Андрей Осипов.

Вакцина вводится в два этапа с интервалом в три недели. Прививку нельзя делать пожилым людям с обострениями хронических заболеваний, аллергией и ОРВИ.

Записаться на вакцинацию от коронавируса в Московской области можно через региональный портал госуслуг, по телефону «122», в поликлинике и МФЦ. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе развернуто свыше 90 прививочных пунктов, их адреса можно посмотреть на карте.

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Текстовая трансляция

19 ЯНВАРЯ

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- Записаться на вакцинацию от Covid‑19 можно в 126 МФЦ Подмосковья. Бесплатная прививка ставится добровольно всем желающим старше 18 лет при отсутствии медицинских противопоказаний.

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