РИАМО - 19 янв. В столице за время реализации программы реновации жилищного фонда удалось расселить 78 домов, больше всего объектов расселили на юго-западе Москвы, а также в Западном и Центральном административных округах, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города.

«С момента запуска программы реновации в Москве полностью отселены 78 домов, где проживало более 10 тысяч человек. При этом 45 домов демонтированы по технологии «умного» сноса, которая подразумевает поэлементный разбор здания. Высвобожденные территории используются для строительства нового жилья на последующих этапах программы», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

В городе уже построили первый миллион квадратных метров по программе реновации жилищного фонда.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. Программа касается порядка 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5175 домов.

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