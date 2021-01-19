РИАМО – 19 янв. В интернете появилось видео, как президент России Владимир Путин окунулся в прорубь на Крещение, ролик опубликовал RT.

«Глава государства трижды окунулся в воду и перекрестился», – говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что купание на Крещение для президента представляет собой неизменную традицию.

Крещение Господне празднуется 19 января и является одним из главных православных праздников.​