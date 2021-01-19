РИАМО – 19 окт. Адвокат КА Pen & Paper Александра Харина предупредила о том, что онлайн-покупки с доставкой представляют собой угрозу, так как вместо курьера к получателю может приехать преступник, сообщает Nation News.

«Очень часто воры представляются курьерами, которые доставляют одежду, так как во время примерки они находятся одни в чужой квартире, пока человек примеряет вещи», – считает эксперт.

Харина отметила, что курьеры могут выступать еще в роли «наводчика». Ведь у них есть возможность оценить благосостояние хозяина. Есть и курьеры, которые занимаются кражей ценных вещей во время нахождения в квартире.

Однако есть правила, которые помогут избежать уловок преступников. Так, приобретать вещи необходимо в крупных магазинах с проверенной курьерской службой. Указывать номер квартиры не стоит. Лучше всего встречать сотрудника службы доставки прямо у подъезда. Лучшим решением является оформление доставки в офис. ​