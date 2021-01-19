РИАМО - 19 янв. Гидроузел Белоомут, расположенный на реке Оке в подмосковных Луховицах, ввели в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы ФГБУ «Канал имени Москвы».

Реконструкция осуществлялась в рамках федерального проекта «Внутренние водные пути» комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

«Строительно-монтажные работы по реконструкции гидроузла Белоомут начались в 2015 году, в рамках проекта возводились современный судоходный шлюз и капитальная плотина, рассчитанные на увеличение пропуска судов за счет роста гарантированных глубин на данном участке реки Оки», - говорится в сообщении.

Гидроузел Белоомут был построен по проекту русского инженера Нестора Пузыревского в 1911-1915 годах для решения проблем маловодья на реке Оке, его строительство способствовало соединению реки Москвы с Волгой и Поволжьем, существенно укрепив торговые связи с одним из крупнейших торгово-промышленных центров Российской империи – Нижним Новгородом.

В 2017 году был завершен первый этап реконструкции, а в 2018-м – второй. В апреле этого года реконструированный гидроузел Белоомут заработает с открытием навигации-2021, что станет ключевым фактором решения проблемы мелководья на реке Оке.